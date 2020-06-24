В Мордовии за сутки выписаны 92 бывших пациента с коронавирусом
Всего с начала эпидемии выздоровели уже более 2000 человек
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В Мордовии за последние сутки зарегистрировано еще 49 случаев заболевания. Новые пациенты выявлены в г.о. Саранск, Ичалковском, Рузаевском, Большеберезниковском, Ардатовском, Лямбирском, Ковылкинском, Дубенском, Зубово-Полянском, Большеигнатовском, Ельниковском и Атяшевском районах.
16 человек старше 60 лет; самому пожилому пациенту 89 лет. Моложе 30 лет - 8 человек, из них шестеро детей в возрасте от 1 года до 8 лет.
Всего в республике выявлено 3 143 случая COVID-19. Полностью выздоровели 2 007 человек. Скончались 24.
ИСТОЧНИК KP.RU