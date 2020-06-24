2020-06-24T15:24:54+03:00
Общество

У Монумента воинской и трудовой Славы пензенцев развернули красный стяг

Несмотря на отмену парада, в городе все равно проходят торжественные мероприятия
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Сегодня у Монумента воинской и трудовой Славы состоялся вынос знамени Победы. Под звуки военного марша волонтеры развернули красный стяг – символ величия советского народа-победителя.

Напомним, что по поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в этом юбилейном году более трёхсот копий Знамени Победы были переданы в каждую школу региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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