У Монумента воинской и трудовой Славы пензенцев развернули красный стяг
Несмотря на отмену парада, в городе все равно проходят торжественные мероприятия
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Сегодня у Монумента воинской и трудовой Славы состоялся вынос знамени Победы. Под звуки военного марша волонтеры развернули красный стяг – символ величия советского народа-победителя.
Напомним, что по поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в этом юбилейном году более трёхсот копий Знамени Победы были переданы в каждую школу региона.
ИСТОЧНИК KP.RU