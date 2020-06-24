2020-06-24T15:13:07+03:00
Происшествия

19-летний пензенец оплачивал покупки кредитной картой матери своего друга

Парень потратил почти 70 тысяч рублей
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

52-летняя пензячка обратилась в полицию. Женщина рассказала, что с ее кредитной карты были списаны почти 70 тысяч рублей. При этом ее номер и другую информацию потерпевшая никому не говорила, а пропажу обнаружила при очередном погашении платежа.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 19-летний житель Пензы, знакомый сына потерпевшей. Он признался в содеянном.

По словам молодого человека, в апреле этого года сын женщины вызвал для него такси, а для оплаты услуги привязал кредитную карту своей матери к номеру мобильного телефона подозреваемого. Тот воспользовался этим и в дальнейшем на протяжении более чем двух месяцев совершал покупки, расплачиваясь за них бесконтактным способом.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Богословки может лишиться свободы за езду на скутере в пьяном виде и без прав
В Мордовии за сутки выписаны 92 бывших пациента с коронавирусом
У Монумента воинской и трудовой Славы пензенцев развернули красный стяг
19-летний пензенец оплачивал покупки кредитной картой матери своего друга
В Пензе открылся Музей поисковых отрядов
В Мордовии продолжается розыск мужчины, пропавшего в 2015 году
В Пензенской области умер еще один пациент с коронавирусом
Глава пензенского СУ СК проведет прием граждан по телефону
Иван Белозерцев: «Медицинские работники должны жить и работать в комфортных условиях»
В Мордовии зарегистрирована еще одна смерть среди больных коронавирусом
В Пензе полицейские раскрыли кражу кассового аппарата
Успейте оплатить текущее потребление и задолженность за электроэнергию до изменения тарифов
В 2019 году в Пензенскую область из Ирака и Сирии были доставлены шесть детей
В Пензенской области снова пройдет Всеармейский конкурс «Мастер-оружейник»