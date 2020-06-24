19-летний пензенец оплачивал покупки кредитной картой матери своего друга

24 Июнь 2020 2020-06-24T15:13:07+03:00

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52-летняя пензячка обратилась в полицию. Женщина рассказала, что с ее кредитной карты были списаны почти 70 тысяч рублей. При этом ее номер и другую информацию потерпевшая никому не говорила, а пропажу обнаружила при очередном погашении платежа.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 19-летний житель Пензы, знакомый сына потерпевшей. Он признался в содеянном.

По словам молодого человека, в апреле этого года сын женщины вызвал для него такси, а для оплаты услуги привязал кредитную карту своей матери к номеру мобильного телефона подозреваемого. Тот воспользовался этим и в дальнейшем на протяжении более чем двух месяцев совершал покупки, расплачиваясь за них бесконтактным способом.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU