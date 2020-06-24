2020-06-24T14:04:22+03:00
Общество

В Пензе открылся Музей поисковых отрядов

Его экспозицию могут включить в городской туристический маршрут
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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Музей «Свидетели бессмертного подвига» был создан пензенскими поисковиками на средства Президентского гранта. Экспозиция музея включает в себя личные вещи, форма и оружие, награды и письма бойцов, найденные в ходе полевых поисковых экспедиций.

Помимо тематических стендов о судьбах пензенских бойцов, поисковики воссоздали в стенах музея блиндаж и сконструировали диораму, посвященную боям Пензенской 61-ой стрелковой дивизии.

- Победа в Великой Отечественной войне - это наша гордость, наша история и трагедия - в годы войны погибло много наших граждан. Жители региона, проявляя героизм, боролись за Родину. Не все вернулись домой с фронтов, многие пропали без вести, и сегодня Поисковое движение проводит огромную работу, чтобы их найти. Вы - хранители памяти наших земляков, - отметил губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона подарил музею энциклопедию Пензенской области и предложил включить новую экспозицию в туристический маршрут. Церемония открытия учреждения завершилась просмотром трансляции Парада Победы, который проходил на Красной площади в Москве.

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Музей располагается по адресу: г. Пенза, ул. Литвинова, 21А (молодежный центр «Юность»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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