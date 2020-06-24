2020-06-24T13:56:04+03:00
Происшествия

В Мордовии продолжается розыск мужчины, пропавшего в 2015 году

Если вам известно что-то о нем, сообщите об этом в полицию
Анна ЧЕРНАЯ
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Отделением полиции №14 (по обслуживанию Теньгушевского района) ММО МВД РФ «Темниковский» продолжается розыск без вести пропавшего Сорокина Андрея Васильевича, 1992 года рождения, утратившего связь с родственниками с декабря 2015 года.

Приметы разыскиваемого: рост 175-180 см, худощавого телосложения, был одет: ветровку темного цвета, штаны серого цвета, кроссовки черного цвета, шапку серо-черного цвета.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8(883446)2-17-69 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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