В Мордовии продолжается розыск мужчины, пропавшего в 2015 году
Если вам известно что-то о нем, сообщите об этом в полицию
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Отделением полиции №14 (по обслуживанию Теньгушевского района) ММО МВД РФ «Темниковский» продолжается розыск без вести пропавшего Сорокина Андрея Васильевича, 1992 года рождения, утратившего связь с родственниками с декабря 2015 года.
Приметы разыскиваемого: рост 175-180 см, худощавого телосложения, был одет: ветровку темного цвета, штаны серого цвета, кроссовки черного цвета, шапку серо-черного цвета.
Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8(883446)2-17-69 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU