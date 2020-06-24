В Пензенской области умер еще один пациент с коронавирусом
Также за сутки подтвердились еще 72 случая заболевания
Фото: Артем КИЛЬКИН
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Вчера пресс-секретарь губернатор Дина Черемушкина сообщила о смерти еще одного пациента с коронавирусом. Мужчина 1948 года рождения имел ряд сопутствующих заболеваний. Это по счету уже 36-я смерть в регионе.
Также за сутки в регионе подтвердились еще 72 случая заболевания. Среди новых пациентов - один четырехлетний ребенок. Общее число заболевших коронавирусом в Пензенской области на сегодня - 4 523 человека.
Накануне были выписаны еще 183 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU