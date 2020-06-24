Глава пензенского СУ СК проведет прием граждан по телефону

24 Июнь 2020 2020-06-24T11:50:11+03:00

Задать вопросы Дмитрию Матушкину можно будет с 15.00 до 16.00

Изменить размер текста: A A

Завтра руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области Дмитрий Матушкин проведет прием граждан по телефону.

Задать вопрос главе ведомства можно с 15 до 16 часов по телефону 8 (8412) 36-13-24.

Перед разговором гражданам нужно будет сообщить свои персональные и контактные данные, суть обращения и иную необходимую информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU