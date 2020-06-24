2020-06-24T10:42:33+03:00
Общество

Иван Белозерцев: «Медицинские работники должны жить и работать в комфортных условиях»

Еще семь пензенских врачей получили ключи от служебных квартир
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области
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Семь врачей пензенской клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина получили ключи от служебных квартир в микрорайоне «Чистые пруды». Также в новое жилье скоро переедут сотрудники клинической больницы имени Н. Н. Бурденко, городской поликлиники и работающие в поселке Рамзай Мокшанского района. 30 квартир были приобретены по инициативе губернатора Ивана Белозерцева за счет местного бюджета.

Квартиру может получить любой врач, нуждающийся в жилье, независимо от возраста, стажа работы, специальности.

- Долгие годы у наших медицинских работников не было возможности получать жилье на таких условиях. Эту несправедливость мы исправили. Молодой специалист или уже опытный, но своего жилья не имеющий, может его получить. Это очень важно. Медицинские работники должны жить и работать в комфортных условиях, - отметил Иван Белозерцев. - В отрасли есть кадровый дефицит. Я уверен, что новая региональная мера поддержки, наряду с уже имеющимся, в том числе федеральными, позволит нам проблему решить в ближайшие годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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