В Мордовии зарегистрирована еще одна смерть среди больных коронавирусом

23 Июнь 2020 2020-06-23T17:54:14+03:00

Всего же с начала эпидемии скончались 24 человека

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В Мордовии за последние сутки подтвердились 54 случая заболевания, 23 из которых – в Саранске. Среди новых больных 14 человек старше 60 лет, самому старшему из них 83 года. Моложе 30 лет - 5 человек, в том числе двое детей 12 и 14 лет.

Последнюю неделю среди подтвержденных случаев высока доля пожилых: люди в возрасте 60 лет и старше за период 17-23 июня составили почти 38% от общего числа. В целом 40% от всех подтверждений коронавируса за неделю – у неработающих пенсионеров.

Всего в республике выявлено 3 094 случая COVID-19. Полностью выздоровели 1 915 человек. Скончались 24.

ИСТОЧНИК KP.RU