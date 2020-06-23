В Пензе полицейские раскрыли кражу кассового аппарата
В отдел полиции №3 УМВД России по городу Пензе обратился с заявлением о краже владелец автомойки, расположенной в Октябрьском районе. Он пояснил, что кто-то украл у них кассовый аппарат, в котором находились 36 тысяч рублей.
По факту кражи отделом СУ УМВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного расследования полицейские выяснили, что к совершению преступления причастен житель Пензенской области 2002 года рождения. Он признался в содеянном.
Установлено, что ранее подозреваемый работал на этой автомойке. 13 июня злоумышленник позвонил бывшему коллеге и предложил ему выпить спиртного прямо на рабочем месте. Во время застолья в голове бывшего работника мойки и созрел план кражи. Вернувшись на место ночью, он с помощью черенка от лопаты вскрыл дверь, проник в кабинет администратора и унес кассовый аппарат.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU