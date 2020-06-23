2020-06-23T16:43:54+03:00
Общество

В 2019 году в Пензенскую область из Ирака и Сирии были доставлены шесть детей

Сейчас они живут у своих родственников в Городищенском и Сосновоборском районах
Анна ЧЕРНАЯ
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23 июня в Пензе состоялась заседание антитеррористической комиссии. Участники совещания обсудили результаты реабилитации несовершеннолетних, возвращенных из Ирака и Сирии, и профилактику распространения в их среде радикальных идей.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что в 2019 году в Пензенскую область из опасных стра были привезены шесть несовершеннолетних, которые сейчас живут у своих родственников в Городищенском и Сосновоборском районах области.

- Очень важно, чтобы их опекуны поучали все положенные пособия, чтобы деньги шли именно на детей, чтобы дети были здоровы и ухожены, чтобы они в полной мере прошли реабилитацию. Огромный плюс, что младшие посещают детский сад, старшие готовятся к школе, что у них нет проблем в общении со сверстниками, - подчеркнул он.

Глава региона также акцентировал внимание на необходимости организации для детей дополнительных занятий с педагогами.

- Если они не в полной мере владеют русским языком, перед школой есть время позаниматься, чтобы с началом учебного года у них не возникало новых трудностей. Эти дети жили в экстремальных условиях. Мы должны помочь им вернуться к нормальной жизни, воспитать их достойными гражданами нашей страны, - резюмировал Иван Белозерцев

ИСТОЧНИК KP.RU

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