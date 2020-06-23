В Пензенской области снова пройдет Всеармейский конкурс «Мастер-оружейник»

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:15:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Пензенская область снова станет местом проведения Всеармейского конкурса «Мастер-оружейник-2020». Соревнования, как и всегда, продут на полигоне «Учебный» Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева. За победу будут бороться восемь команд – Центрального, Восточного, Западного, Южного военных округов, а также Воздушно-десантных войск, Северного флота, Пензенского артиллерийского института и Национальной гвардии.

Торжественное открытие конкурса пройдет 27 июня. Начало церемонии в 9.00. Первые три этапа соревнований состоятся с 27 по 29 июня. 30 июня участникам предстоит побороться в «Оружейном биатлоне». Завершатся соревнования 2 июля «Финальной эстафетой ремонтных взводов». В этот же день будут награждены победители конкурса.

Напомним, что в прошлом году лидером соревнований была признана команда Пензенского артиллерийского инженерного института, которая после представляла российские Вооруженные силы на международных соревнованиях в Китае.

ИСТОЧНИК KP.RU