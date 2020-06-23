В Мордовии отменили обязательную самоизоляцию для приезжих из других регионов
В Мордовии к работе вернулись солярии, парикмахерские, музеи, магазины площадью до 400 метров. Режим повышенной готовности в регионе сохраняется. Граждане старше 65 по-прежнему должны соблюдать самоизоляцию (разрешены прогулки не больше 2-х человек, посещение магазинов, выезд на дачный участок, вынос мусора, передвижение к месту работы и обратно, следование к месту голосования и обратно).
На границах республике сняты посты. Отменен карантин для въезжающих в Мордовии из других регионов России. Те, кто прибывает в республику из-за рубежа, а также члены их семей, проживающие с ними, по-прежнему должны соблюдать самоизоляцию.
ИСТОЧНИК KP.RU