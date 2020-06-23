2020-06-23T14:51:59+03:00
Общество

В Мордовии отменили обязательную самоизоляцию для приезжих из других регионов

Соответствующие изменения внесены в Указ Главы региона
Анна ЧЕРНАЯ
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В Мордовии к работе вернулись солярии, парикмахерские, музеи, магазины площадью до 400 метров. Режим повышенной готовности в регионе сохраняется. Граждане старше 65 по-прежнему должны соблюдать самоизоляцию (разрешены прогулки не больше 2-х человек, посещение магазинов, выезд на дачный участок, вынос мусора, передвижение к месту работы и обратно, следование к месту голосования и обратно).

На границах республике сняты посты. Отменен карантин для въезжающих в Мордовии из других регионов России. Те, кто прибывает в республику из-за рубежа, а также члены их семей, проживающие с ними, по-прежнему должны соблюдать самоизоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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