Число заболевших коронавирусом в Пензенской области на 23 июня составило 4451 человек
За сутки подтвердился еще 71 случай
Фото: Артем КИЛЬКИН
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Среди новых пациентов есть восьмилетний ребенок. Большая часть случаев (55) выявлены в Пензе, по два – в Кузнецке, Лунинском и Городищенском районах, по одному – в Нижнеломовском, Камешкирском, Сосновоборском, Бессоновском, Пензенской, Мокшанском, Лопатинском, Сердобском, Шемышейском и Малосердобинском районе.
Под наблюдением 5647 человек, сняты с него - 17629.
ИСТОЧНИК KP.RU