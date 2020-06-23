Число заболевших коронавирусом в Пензенской области на 23 июня составило 4451 человек

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:44:45+03:00

За сутки подтвердился еще 71 случай

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Среди новых пациентов есть восьмилетний ребенок. Большая часть случаев (55) выявлены в Пензе, по два – в Кузнецке, Лунинском и Городищенском районах, по одному – в Нижнеломовском, Камешкирском, Сосновоборском, Бессоновском, Пензенской, Мокшанском, Лопатинском, Сердобском, Шемышейском и Малосердобинском районе.

Под наблюдением 5647 человек, сняты с него - 17629.

ИСТОЧНИК KP.RU