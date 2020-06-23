В Пензе возобновили работу кассы драматического театра
Граждане могут вернуть билеты на отмененные и перенесенные мероприятия
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Сегодня билетные кассы Пензенского драматического театра вернулись к работе (вход с улицы Бакунина). Жители города могут сдать билеты на отмененные из-за коронавируса мероприятия. При этом стоит учесть, что билеты на перенесенные спектакли будет действительны и на новые даты (информация об этом будет дана позже).
При посещении кассового зала необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Кассы работают ежедневно с 10:00 до 19:00 без перерыва и выходных дней. Телефон для справок +7 (841-2) 56-30-46.
ИСТОЧНИК KP.RU