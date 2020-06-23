2020-06-23T11:04:11+03:00
Экономика

«СтанкоМашСтрой» подвел промежуточные итоги сотрудничества с компанией «Лукойл»

Анна ЧЕРНАЯ
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Компания «СтанкоМашСтрой» - современное высокотехнологичное предприятие по производству металлообрабатывающего оборудования – подвела промежуточный итог сотрудничества с производителем смазочных материалов «Лукойл». В течение полутора лет металлообрабатывающее производство компании использовало смазочно-охлаждающие жидкости ЛУКОЙЛ, продемонстрировавшие увеличенный интервал замены, а также отличные моющие и антикоррозийные свойства.

Сотрудничество ООО «ЛЛК-Интернешнл» и «СтанкоМашСтрой» началось в 2018 году, когда между компаниями была достигнута договоренность о проведении испытаний современных смазочно-охлаждающих жидкостей ЛУКОЙЛ на производственной площадке предприятия, которые продлились 14 месяцев. В рамках подготовки испытаний все производственное оборудование, в числе которого универсальные токарные станки, пятиосевые обрабатывающие центры, а также портальные фрезерные и шлифовальные станки с ЧПУ, было переведено на использование СОЖ «Лукойл». Компания «СтанкоМашСтрой» была полностью удовлетворена полученными результатами и включила продукцию «Лукойл» в число рекомендуемых к применению.

«Мы на собственном опыте убедились в высоком качестве продуктов «Лукойл». Смазочно-охлаждающую жидкость этой марки мы применяем на собственном производственном оборудовании таком, как шлифовальный станок Waldrich Coburg (Германия), портально-фрезерный станок Toshiba (Япония), 5-ти координатный обрабатывающий центр V4000 (Южная Корея) при изготовлении станин и других комплектующих для токарных и фрезерных станков», – отметил заместитель генерального директора компании «СтанкоМашСтрой» по производству Сергей Митясов.

По итогам проведенной работы «СтанкоМашСтрой» и «Лукойл» заключили соглашение о сотрудничестве и взаимовыгодном партнерстве. Смазочно-охлаждающие жидкости «Лукойл» теперь не только используются при производстве и эксплуатации оборудования, но и предлагаются клиентам для первоначальной заправки. Специалисты предприятия дают гарантию, что СОЖ и масла «Лукойл» полностью подходят для эксплуатации оборудования нашего производства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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