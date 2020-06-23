Критика губернатора рабочей группы по достройке проблемных объектов

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:34:01+03:00

На совещании в Правительстве Пензенской области обсудили вопросы завершения строительства объектов в ЖК «Лукоморье - 2», «Райки - 2» и «Тернопольский»

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Восстановление прав граждан будет произведено с применением механизма финансирования мероприятий по завершению строительства. Общий размер финансовой помощи составит порядка 663 миллионов рублей.

Глава региона подчеркнул, что основной проблемой являются медленные темпы подготовки необходимой документации для завершения строительства.

«Необходимо дорабатывать смету, проходить экспертизу, выходить на конкурсные процедуры и приступать к работам. Важно при этом быть в контакте с инициативными группами участников долевого строительства, чтобы своевременно информировать и реагировать на их сигналы», - озвучил свою позицию Иван Белозерцев.

«Проведена большая подготовительная работа, на завершение строительства будут направлены средства из федерального бюджета, сроки затягивать недопустимо», - констатировал губернатор.

Он подверг критике деятельность рабочей группы, занимающейся решением проблем дольщиков, и дал в связи с этим ряд поручений, обозначив жесткие сроки их исполнения.

ИСТОЧНИК KP.RU