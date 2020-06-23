Как ссорятся бывшие супруги

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:14:07+03:00

В Пензенской области в суд направлено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью женщины

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Днем 21 марта мужчина распивал спиртные напитки в компании своей бывшей жены и их общего знакомого. Поводом для застолья стала покупка им телевизора. Ссора между бывшими супругами возникла, когда она стала настаивать на том, чтобы гость остался ночевать в их совместном доме, он же хотел выпроводить его домой.

Все закончилось печально - мужчина нанес женщине несколько ударов по голове рукой и крестовым баллонным ключом, причинив бывшей супруге ряд телесных повреждений, квалифицированных заключением медицинского эксперта как легкий вред здоровью.

Злоумышленник вину в совершении преступления признал полностью.

Прокуратура Пензенского района Пензенской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее не судимого 40-летнего жителя села Кондоль. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За совершение подобного преступления предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы, отмечает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU