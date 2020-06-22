Пропавший в Пензе ребенок найден
Мальчик играл на детской площадке на улице Литвинова
Фото: Евгения ГУСЕВА
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Пропавший утром в Пензе шестилетний мальчик найден. Полицейские нашли ребёнка в 17.45 на детской площадке на улице Литвинова, где он играл со знакомыми ребятами.
После общения следователя с мальчиком будет установлено, совершено ли в отношении ребенка какое-либо преступление за время его отсутствия, а также выяснены обстоятельства его пропажи По результатам проверки следователем следственного отдела по Октябрьскому городу Пензы будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU