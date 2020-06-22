Житель Саратова задержан за кражи из пензенских магазинов

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:50:25+03:00

Мужчина приехал в наш город, чтобы навестить знакомого, отбывающего наказание в одной из колоний

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В пензенскую полицию обратился с заявлением о краже сотрудник службы безопасности одной из торговых сетей. Он сообщил, что в магазине в Первомайском районе кто-то украл кондитерские изделия на сумму более 12 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей и очевидцев случившегося и установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался житель Саратова 1989 года рождения, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи.

Сладкоежку удалось задержать сразу после очередной кражи в Октябрьском районе города. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что приехал в наш город навестить знакомого, который отбывает наказание в местах лишения свободы. Полицейским удалось установить его причастность к еще одной краже из пензенского магазина.

По фактам возбуждены уголовные дела. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU