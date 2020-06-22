В Пензе почтили память погибших на фронтах Великой Отечественной войны
Сегодня в Пензе прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби.
Мемориальная церемония началась с панихиды по погибшим в годы Великой Отечественной войны, которая состоялась в храме-часовне Михаила Архистратига.
После ее окончания участники во главе с губернатором Иваном Белозерцевым возложили цветы к подножию монумента воинской и трудовой доблести пензенцев, после чего приняли участие во Всероссийской минуте молчания. Она проходила во всех регионах страны в одно и то же время - 12 часов 15 минут по московскому времени.
22 июня 1941 года именно в этот момент вышло в эфир обращение к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз. Закон о ежегодном проведении в День памяти и скорби 22 июня Всероссийской минуты молчания подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин 1 апреля 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU