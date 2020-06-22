2020-06-22T14:53:14+03:00
Происшествия

За воскресение в Мордовии в ДТП погибли три человека

В обоих случаях водители ранее привлекались к ответственности за нарушение ПДД
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба МВД по РМФОТО: Пресс-служба МВД по РМ
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Вчера в половине третьего дня в деревне Николаевка на улице Зеленый Дол 46-летний мужчина, за рулем «Рено Логан» не справился с управлением и съехал в кювет. Транспортное средство опрокинулось, водитель скончался на месте до приезда медиков.

ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ

ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ

В восемь вечера на автодороге «Ковылкино - Краснослободск - Ельники - Первомайск» 28-летний водитель автомашины «Форд Фиеста» скатился в кювет и врезался в дерево. Парень и его 20-летняя пассажирка скончались на месте. Еще двое пассажиров – 16-летняя девушка и 22-летний юноша были госпитализированы в реанимацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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