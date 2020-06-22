2020-06-22T14:27:01+03:00
Здоровье

Пензенский медик вошла в число победителей Всероссийского конкурса врачей

Сотрудница областной станции скорой медицинской помощи Татьяна Александровна Воронцова заняла первое место в одной из номинаций
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Татьяна Александровна ВоронцоваТатьяна Александровна ВоронцоваФото: Министерство здравоохранения Пензенской области
Изменить размер текста:

С 2011 года в нашей стране проводится конкурс врачей. Принять участие в нем могут врачи, проработавшие не менее 10 лет по специальности и не менее пяти – в той организации, которая выдвигает их на конкурс. В этом году на участие в конкурсе по 36 номинациям поступило 526 заявок.

Итоги были опубликованы на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации. Татьяна Александровна заняла первое место в номинации «Лучший врач скорой медицинской помощи».

Медик работает на Пензенской областной станции скорой медицинской помощи с 2001 года. Последние семь лет она состоит в специализированной кардиологической бригаде, осуществляя экстренные дежурства и оказывая квалифицированную медицинскую помощь пациентам с болезнями системы кровообращения. Также Татьяна Александровна в совершенстве владеет методами диагностики и лечения больных с ургентной патологией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Киберспортсмены из ПГУ взяли «серебро» на Всероссийских соревнованиях
За воскресение в Мордовии в ДТП погибли три человека
Пензенский медик вошла в число победителей Всероссийского конкурса врачей
В новом учебном году в Пензе начнут работать еще две школы
В Саранске подтвердились еще более 20 случаев заболевания коронавирусом
В Пензе разыскивают шестилетнего мальчика
Пенза присоединилась к патриотической акции «Свеча памяти»
В Пензенской области коронавирусом заболели еще двое подростков
Прокуратура в суде защитила права сироты
С начала теплого сезона в Пензе уже утонули двое пьяных граждан
В числе новых пациентов с коронавирусом в Пензенской области – 13 несовершеннолетних
Награды, любовь и благодарность людей
В Мордовии днем и вечером ожидается гроза с градом
В Саранске продолжается строительство моста через реку Инсар
В Пензе на проспекте Победы загорелась двухкомнатная квартира
Учеба учебой, а горячий обед по расписанию
Длина светомузыкального фонтана в Пензе составит более 50 метров
Видео потопа в Москве: самые яркие кадры с утонувших улиц
Пенза присоединилась к международной акции по благоустройству воинских захоронений
За сутки коронавирусом заболели 17 жителей Саранска
В Мордовии двое сотрудников птицефабрики вынесли с предприятия более 4300 яиц
Пензенских водителей приглашают на просмотр советской классики
В Пензенской области подтвердились еще 73 случая заболевания коронавирусом
Владимир Волков: «Вы не одни, с вами вся Мордовия!»
Иван Белозерцев поздравил медиков с профессиональным праздником
В Пензе работник организации получил проникающее ранение глаза