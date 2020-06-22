Пензенский медик вошла в число победителей Всероссийского конкурса врачей

22 Июнь 2020 2020-06-22T14:27:01+03:00

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С 2011 года в нашей стране проводится конкурс врачей. Принять участие в нем могут врачи, проработавшие не менее 10 лет по специальности и не менее пяти – в той организации, которая выдвигает их на конкурс. В этом году на участие в конкурсе по 36 номинациям поступило 526 заявок.

Итоги были опубликованы на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации. Татьяна Александровна заняла первое место в номинации «Лучший врач скорой медицинской помощи».

Медик работает на Пензенской областной станции скорой медицинской помощи с 2001 года. Последние семь лет она состоит в специализированной кардиологической бригаде, осуществляя экстренные дежурства и оказывая квалифицированную медицинскую помощь пациентам с болезнями системы кровообращения. Также Татьяна Александровна в совершенстве владеет методами диагностики и лечения больных с ургентной патологией.

ИСТОЧНИК KP.RU