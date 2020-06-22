2020-06-22T14:12:37+03:00
Общество

В новом учебном году в Пензе начнут работать еще две школы

Оба учреждения построены в Арбеково
Анна ЧЕРНАЯ
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В этом году в Пензе откроются еще две школы, построенные в рамках инициированных Президентом РФ национальных проектов «Образование» и «Жилье и комфортная среда».

Учреждение на 800 мест, получившее номер 78, построено в декабре. Ученики этой школы после пятого класса будут осваивать программу по одному из трех профилей: информационно-техническому, физико-химическому и биолого-химическому.

- С 2016 года новым школам в Пензе присваиваются имена. 78-я школы будет названа в честь генерала Василия Афанасьевича Глазунова, - отметил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Школа на 1100 мест станет вторым корпусом школы № 74 города Пензы. В школе предусмотрены 2 обеденных зала, актовый зал на 695 мест, 2 спортивных зала, зал хореографии и зал общего назначения. На территории школ предусмотрены футбольная, баскетбольная и волейбольная площадки.

Обе школы откроют свои двери для учеников 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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