В Саранске подтвердились еще более 20 случаев заболевания коронавирусом

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:47:44+03:00

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В Мордовии за последние сутки подтвердились 54 новых случая заболевания коронавирусом. По данным регионального оперативного штаба, большая часть новых пациентов выявлены в Саранске (21) и Рузаевском районе (14).

17 человек старше 60 лет, самой пожилой 82 года. Моложе 30 лет - семь человек, из них четверо - дети в возрасте от трех до 17 лет.

Всего в республике выявлено 3 040 случаев COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU