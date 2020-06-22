В Саранске подтвердились еще более 20 случаев заболевания коронавирусом
Оперативный штаб республики опубликовал информацию на 22 июня
Изменить размер текста:
В Мордовии за последние сутки подтвердились 54 новых случая заболевания коронавирусом. По данным регионального оперативного штаба, большая часть новых пациентов выявлены в Саранске (21) и Рузаевском районе (14).
17 человек старше 60 лет, самой пожилой 82 года. Моложе 30 лет - семь человек, из них четверо - дети в возрасте от трех до 17 лет.
Всего в республике выявлено 3 040 случаев COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU