Пенза присоединилась к патриотической акции «Свеча памяти»

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:43:48+03:00

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Участниками акции стали представители областной и городской власти, правоохранительных органов и общественных организаций.

В память о миллионах погибших в Великой Отечественной войне была объявлена минута молчания. После этого собравшимся раздали свечи, которые были торжественно зажжены и возложены к подножию памятника.

ИСТОЧНИК KP.RU