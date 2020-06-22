Пенза присоединилась к патриотической акции «Свеча памяти»
Мероприятие традиционно состоялось вчера у Монумента воинской и трудовой славы
Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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Участниками акции стали представители областной и городской власти, правоохранительных органов и общественных организаций.
В память о миллионах погибших в Великой Отечественной войне была объявлена минута молчания. После этого собравшимся раздали свечи, которые были торжественно зажжены и возложены к подножию памятника.
ИСТОЧНИК KP.RU