2020-06-22T12:43:48+03:00
Общество

Пенза присоединилась к патриотической акции «Свеча памяти»

Мероприятие традиционно состоялось вчера у Монумента воинской и трудовой славы
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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Участниками акции стали представители областной и городской власти, правоохранительных органов и общественных организаций.

В память о миллионах погибших в Великой Отечественной войне была объявлена минута молчания. После этого собравшимся раздали свечи, которые были торжественно зажжены и возложены к подножию памятника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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