В Пензенской области коронавирусом заболели еще двое подростков
Всего за сутки подтвердились 73 новых случая
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С начала эпидемии в Пензенской области коронавирус подтвердился у 4380 человек. Среди новых случаев есть двое детей 10 и 12 лет.
География:
Пенза – 12;
Мокшанский район – 15;
Каменский район – 20;
Лопатинский район – 10;
Неверкинский район – 3;
Кузнецк, Земетчинский, Нижнеломовский, Городищенский районы – по два случая;
Шемышейский, Наровчатский, Сердобский, Камешкирский и Пачелмский районы – по одному.
ИСТОЧНИК KP.RU