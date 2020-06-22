В Пензенской области коронавирусом заболели еще двое подростков

22 Июнь 2020 2020-06-22T11:27:28+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала эпидемии в Пензенской области коронавирус подтвердился у 4380 человек. Среди новых случаев есть двое детей 10 и 12 лет.

География:

Пенза – 12;

Мокшанский район – 15;

Каменский район – 20;

Лопатинский район – 10;

Неверкинский район – 3;

Кузнецк, Земетчинский, Нижнеломовский, Городищенский районы – по два случая;

Шемышейский, Наровчатский, Сердобский, Камешкирский и Пачелмский районы – по одному.

ИСТОЧНИК KP.RU