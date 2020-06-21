С начала теплого сезона в Пензе уже утонули двое пьяных граждан

21 Июнь 2020 2020-06-21T14:39:27+03:00

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Сотрудники МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Пензы» в выходные дни проводят профилактические рейды - как на берегу, так и на водной глади.

Специалисты по громкоговорителю предупреждают жителей, что алкоголь и купание – несовместимые вещи, напоминают о необходимости следить за детьми, не оставлять их без присмотра на берегу и во время купания.

Стоит добавить, что с начала тёплого сезона в водоемах города утонуло два человека – оба купались в необорудованном месте в состоянии алкогольного опьянения.

В случае возникновения чрезвычайного происшествия немедленно звонить по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU