С начала теплого сезона в Пензе уже утонули двое пьяных граждан
Сотрудники МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Пензы» в выходные дни проводят профилактические рейды - как на берегу, так и на водной глади.
Специалисты по громкоговорителю предупреждают жителей, что алкоголь и купание – несовместимые вещи, напоминают о необходимости следить за детьми, не оставлять их без присмотра на берегу и во время купания.
Стоит добавить, что с начала тёплого сезона в водоемах города утонуло два человека – оба купались в необорудованном месте в состоянии алкогольного опьянения.
В случае возникновения чрезвычайного происшествия немедленно звонить по телефону 112.
ИСТОЧНИК KP.RU