2020-06-21T14:36:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В числе новых пациентов с коронавирусом в Пензенской области – 13 несовершеннолетних

Оперативный штаб опубликовал статистику на 21 июня
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Продолжаем публиковать последние новости о коронавирусе в Пензе и области. За сутки в регионе подтвердились еще 83 случая заболевания. Из них 13 несовершеннолетних в возрасте от пяти месяцев до 16 лет.

Всех больше новых заболевших – в Каменском районе (19 человек). Также более десяти новых пациентов подтвердились в Пензе и Лунинском районе, ровно десять в Мокшанском.

Общее число заболевших на сегодня - 4307.

Находится под наблюдением 5814 человек, снято с него – 17038.

Накануне были выписаны еще 22 пациента. Итого выздоровевших - 3689.

ИСТОЧНИК KP.RU

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