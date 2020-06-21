В числе новых пациентов с коронавирусом в Пензенской области – 13 несовершеннолетних
Оперативный штаб опубликовал статистику на 21 июня
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Продолжаем публиковать последние новости о коронавирусе в Пензе и области. За сутки в регионе подтвердились еще 83 случая заболевания. Из них 13 несовершеннолетних в возрасте от пяти месяцев до 16 лет.
Всех больше новых заболевших – в Каменском районе (19 человек). Также более десяти новых пациентов подтвердились в Пензе и Лунинском районе, ровно десять в Мокшанском.
Общее число заболевших на сегодня - 4307.
Находится под наблюдением 5814 человек, снято с него – 17038.
Накануне были выписаны еще 22 пациента. Итого выздоровевших - 3689.
ИСТОЧНИК KP.RU