Награды, любовь и благодарность людей
К Дню медика Владимир Путин наградил врачей государственными наградами. Пятеро врачей удостоены звания Герой Труда:
- главный врач клиники в Коммунарке Денис Проценко,
- главный врач 52-й больницы Марьяна Лысенко,
- главный врач питерской Покровской больницы Марина Бахолдина,
- главный врач нижегородской больницы Юлия Гаревская,
- врач центра эпидемиологии в Калининграде Ирина Коваль.
Указом Президента Российской Федерации Орденом Пирогова награждены и два врача Пензенской области. Пятьдесят пять медицинских работников награждены Почетными грамотами и благодарностями Президента страны Двадцать восемь специалистов получили Нагрудный знак «Отличников здравоохранения», более шестистам вручат Почетные грамоты Министерства здравоохранения Российской Федерации.
И конечно награды от губернатора Пензенской области, Законодательного собрания и Министерства здравоохранения Пензенской области. Все награды найдут своих героев и будут вручены в коллективах медицинских организациях.
ИСТОЧНИК KP.RU