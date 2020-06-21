Награды, любовь и благодарность людей

21 Июнь 2020 2020-06-21T11:42:17+03:00

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К Дню медика Владимир Путин наградил врачей государственными наградами. Пятеро врачей удостоены звания Герой Труда:

- главный врач клиники в Коммунарке Денис Проценко,

- главный врач 52-й больницы Марьяна Лысенко,

- главный врач питерской Покровской больницы Марина Бахолдина,

- главный врач нижегородской больницы Юлия Гаревская,

- врач центра эпидемиологии в Калининграде Ирина Коваль.

Указом Президента Российской Федерации Орденом Пирогова награждены и два врача Пензенской области. Пятьдесят пять медицинских работников награждены Почетными грамотами и благодарностями Президента страны Двадцать восемь специалистов получили Нагрудный знак «Отличников здравоохранения», более шестистам вручат Почетные грамоты Министерства здравоохранения Российской Федерации.

И конечно награды от губернатора Пензенской области, Законодательного собрания и Министерства здравоохранения Пензенской области. Все награды найдут своих героев и будут вручены в коллективах медицинских организациях.

ИСТОЧНИК KP.RU