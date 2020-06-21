2020-06-21T11:34:39+03:00
Общество

В Мордовии днем и вечером ожидается гроза с градом

Соблюдайте осторожность при выходе на улицу
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Вероника РАНГУЛОВА
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По уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня местами по республике ожидается гроза, в вечерние и дневные часы возможен град. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с.

При необходимости обращайтесь по телефонам: «01» (со стационарных аппаратов), «112» (с мобильных аппаратов). Дополнительную информацию можно получить в Единой дежурно-диспетчерской службе Саранска, по телефону – 24-07-07 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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