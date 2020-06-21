В Саранске продолжается строительство моста через реку Инсар

21 Июнь 2020 2020-06-21T11:19:52+03:00

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На следующей неделе здесь начнутся работы по гидроизоляции строительных конструкций, после этого строители перейдут к последнему этапу – укладке асфальта. Работы планируется завершить в сентябре. На реализацию этого капиталоемкого объекта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделено 500 миллионов рублей из федерального бюджета.

На новом сооружении будет четыре автомобильные полосы, а встречные потоки разделят барьерным ограждением для безопасности участников дорожного движения. Мост соединит два спальных района - Химмаш и Светотехстрой, и разгрузит дороги центра Саранска. Ввод в эксплуатацию новой дороги позволит временно приостановить проезд по мостам по улице Коммунистической, соединяющим Химмаш и центр столицы Мордовии, для ремонта этих объектов.

Сегодня проект строительства автомобильной дороги проходит корректировку, ряд технических решений будет пересмотрен для усовершенствования объекта. После прохождения государственной экспертизы начнется возведение большого путепровода через железную дорогу протяженностью 1,2 километра, стоимость которого – 3,7 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU