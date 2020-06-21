Видео потопа в Москве: самые яркие кадры с утонувших улиц
20 июня на Москву обрушился сильный ливень.
Неделя в столице выдалась жаркой: термометры так и норовили покорить отметку в +30. На выходные также обещали жару. Утро 20 июня стартовало удачно: +25…+27. Все изменилось после обеда, когда Гидрометцентр объявил в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности. Он означает вероятность стихийных бедствий.
Первые кадры прилетели корреспондентам kp.ru с Варшавского шоссе, район метро «Южная» в Чертаново. Поток машин намертво встал из-за затопленного перекрестка. Понадобилось не больше получаса, чтобы дождевая вода скрыла проезжую часть, тротуары и залила переходы.
Видео потопа в Москве: самые яркие кадры с утонувших улиц
ИСТОЧНИК KP.RU