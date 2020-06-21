Видео потопа в Москве: самые яркие кадры с утонувших улиц

21 Июнь 2020 2020-06-21T08:15:11+03:00

Все изменилось после обеда 20 июня, когда Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности

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20 июня на Москву обрушился сильный ливень.

Неделя в столице выдалась жаркой: термометры так и норовили покорить отметку в +30. На выходные также обещали жару. Утро 20 июня стартовало удачно: +25…+27. Все изменилось после обеда, когда Гидрометцентр объявил в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности. Он означает вероятность стихийных бедствий.

Первые кадры прилетели корреспондентам kp.ru с Варшавского шоссе, район метро «Южная» в Чертаново. Поток машин намертво встал из-за затопленного перекрестка. Понадобилось не больше получаса, чтобы дождевая вода скрыла проезжую часть, тротуары и залила переходы.

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ИСТОЧНИК KP.RU