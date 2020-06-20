Пенза присоединилась к международной акции по благоустройству воинских захоронений

20 Июнь 2020 2020-06-20T19:14:04+03:00

Субботник в регионах России и более чем в 20 странах мира состоялся сегодня

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В Пензе волонтеры привели в порядок территорию мемориала, установленного в память о воинах, ушедших на фронт из селиксенских лагерей. Во времена Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на этом месте формировалась 37-я запасная стрелковая бригада. Прибывавшие из разных уголков страны новобранцы проходили здесь ускоренную боевую подготовку. За период войны от сюда ушли на фронт свыше 400 тысяч обученных бойцов.

Также проведены уборочные работы на территории Мироносицкого кладбища г. Пензы, где находятся братские могилы и захоронения воинов Великой Отечественной войны.

Наводился порядок не только в местах захоронения воин, но и на окраинах города. Вырубались поросли, ликвидировались свалки, были покрашены ограждения и выполнена планировка газонов. Неравнодушные граждане города активно присоединялись к волонтёрам и помогали приводить территории в порядок к проведению памятного праздника Дня Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU