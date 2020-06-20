2020-06-20T18:41:29+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки коронавирусом заболели 17 жителей Саранска

Всего же по республике подтвердились 57 новых случаев
Анна ЧЕРНАЯ
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По данным оперативного штаба Мордовии, среди новых пациентов 27 человек – люди старше 60-ти лет. Самому пожилому - 89, самому молодому – 22 года. Больше половины зараженных - неработающие граждане, по всей видимости, не соблюдавшие обязательную самоизоляцию.

Всего в республике выявлен 2 931 случай COVID-19. Полностью выздоровели 1 817 человек. Скончались 23.

ИСТОЧНИК KP.RU

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