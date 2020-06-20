В Мордовии двое сотрудников птицефабрики вынесли с предприятия более 4300 яиц
Расследование продолжается
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В Чамзинском районе Мордовии возбуждено уголовное дело по факту кражи.
Как установили полицейские, два работника местной птицефабрики, 1978 и 1988 годов рождения, решили обокрасть свое предприятие. Скрепив между собой скотчем кассеты, они смогли вынести и оставить за ограждением более 4300 яиц.
Украденное злоумышленники планировали вывезти на личном автомобиле и продать, а вырученные деньги поделить, но были замечены сотрудниками охраны, которые и сообщили о произошедшем в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU