Пензенских водителей приглашают на просмотр советской классики

20 Июнь 2020 2020-06-20T13:20:43+03:00

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Ежегодно администрация учреждения проводит акцию «Кино под открытым небом». Однако в этом году из-за ограничительных мер было решено немного изменить формат. Теперь на входе в парк со стороны улица Карла Маркса по субботам будет работать настоящий автокинотеатр.

Автомобилисты смогут совершенно бесплатно посмотреть советские фильмы от «Киноконцерна «Мосфильм». Стартует акция уже сегодня. Начало всех сеансов – в 21.00.

ИСТОЧНИК KP.RU