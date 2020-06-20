Пензенских водителей приглашают на просмотр советской классики
В ЦПКиО имени В.Г. Белинского начал работу бесплатный автокинотеатр
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Ежегодно администрация учреждения проводит акцию «Кино под открытым небом». Однако в этом году из-за ограничительных мер было решено немного изменить формат. Теперь на входе в парк со стороны улица Карла Маркса по субботам будет работать настоящий автокинотеатр.
Автомобилисты смогут совершенно бесплатно посмотреть советские фильмы от «Киноконцерна «Мосфильм». Стартует акция уже сегодня. Начало всех сеансов – в 21.00.
ИСТОЧНИК KP.RU