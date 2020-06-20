20 Июнь 2020 2020-06-20T13:38:17+03:00

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По данным оперативного штаба, за сутки в Пензенской области подтвердились еще 73 случая заболевания коронавирусом. Среди новых пациентов – 11 несовершеннолетних возрастом от одного года до 14 лет. Всех больше случаев подтвердилось в Пензе, Мокшанском и Колышлейском районах. Общее число заболевших на данный момент – 4224 человека.

Также вчера были выписаны еще 137 человек. Всего же в регионе выздоровели 3667 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU