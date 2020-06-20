В Пензенской области подтвердились еще 73 случая заболевания коронавирусом
А ряды выздоровевших пополнили 137 человек
Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:
По данным оперативного штаба, за сутки в Пензенской области подтвердились еще 73 случая заболевания коронавирусом. Среди новых пациентов – 11 несовершеннолетних возрастом от одного года до 14 лет. Всех больше случаев подтвердилось в Пензе, Мокшанском и Колышлейском районах. Общее число заболевших на данный момент – 4224 человека.
Также вчера были выписаны еще 137 человек. Всего же в регионе выздоровели 3667 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU