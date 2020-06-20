Владимир Волков: «Вы не одни, с вами вся Мордовия!»

20 Июнь 2020 2020-06-20T09:06:06+03:00

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Поздравляя медицинских работников, Глава Мордовии подчеркнул, что в этом году у профессионального праздника особое звучание.

«Для меня большая радость лично встретиться с вами – настоящими героями нашего времени, - сказал Владимир Волков. - Прошло 12 недель с того времени, как в республике были официально подтверждены первые два случая коронавирусной инфекции. С учетом предельной нагрузки, которая легла на медицину, эти три месяца для врачей были сродни нескольким годам работы».

К началу эпидемии в Мордовии была всего одна специализированная инфекционная больница. Сейчас под ковидные госпитали частично перепрофилировано уже 17 лечебных учреждений. Развернуто почти 2 тысячи инфекционных коек, проведена огромная работа по оснащению их кислородом, аппаратами ИВЛ.

«Сейчас возможности нашего здравоохранения позволяют бороться за каждую жизнь, за самых тяжелых больных, - подчеркнул Владимир Волков. - Огромное спасибо вам и вашим коллегам за самоотверженный труд! Мы изначально понимали: если не поддержим, не убережем медицинских работников, то потеряем всё. И не случайно Президент России В.В. Путин ранее принял решение ввести дополнительные выплаты и повысить страховые гарантии медицинских работников до уровня военнослужащих.

Федеральные и республиканские стимулирующие выплаты получили уже свыше 4700 медработников, на это направлено почти полмиллиарда рублей. Проведена большая работа по закупке средств индивидуальной защиты».

«Но наличие средств защиты само по себе не гарантирует безопасность врачей. Гораздо важнее, как выстроена работа внутри медучреждений. Поэтому я обращаюсь к главным врачам: берегите своих сотрудников. На сегодняшний день у 223 наших медицинских работников подтверждена коронавирусная инфекция. К огромному сожалению, 6 специалистов, спасая других, «сгорели» сами. Это тяжелая утрата для всех нас. Прошу почтить их память минутой молчания».

В настоящее время благодаря медикам в Мордовии от коронавируса излечились уже около 1800 человек. Среди выздоровевших - 4 пациента старше 90 лет (самому старшему - 99 лет).

«Я хочу поблагодарить за слаженную и профессиональную работу команду врачей-хирургов Республиканской клинической больницы, больницы имени Каткова и Детской республиканской больницы, - сказал Глава Мордовии. - Особая миссия выпала специалистам Рузаевской районной больницы. Там проходят роды всех женщин, у которых выявляется коронавирус. С радостью могу сказать, что за это время на свет появилось 6 детей (2 мальчика и 4 девочки). Слава Богу, все малыши здоровы. Мамы новорожденных также чувствуют себя хорошо и благодарят врачей.

Отдельно Владимир Волков поблагодарил работников первичного звена и службы скорой помощи, участковых врачей, фельдшеров, медсестер, водителей. Нагрузка на них также выросла в разы. В скорую помощь за эти 3 месяца поступило свыше 65 тысяч вызовов. В мае количество звонков в сутки доходило почти до тысячи – это колоссальная нагрузка.

Глава Мордовии сердечно поблагодарил всех медицинских работников республики за самоотверженность и профессионализм.

«Огромное спасибо и низкий поклон вам! – сказал Владимир Волков. - Хочу, чтобы вы знали: вы не одни, с вами вся Мордовия! И мы будем делать все, чтобы помочь вам».

Медицинских работников также поздравил министр здравоохранения республики Олег Маркин.

В ходе торжественного собрания почти трем десяткам медицинских работников были вручены заслуженные награды.

ИСТОЧНИК KP.RU