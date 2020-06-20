2020-06-20T07:54:41+03:00
Происшествия

В Пензе работник организации получил проникающее ранение глаза

Монтажник выполнял шлифовку подпорной стены реконструируемого моста через реку Суру
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области
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19 мая монтажник одного из обществ с ограниченной ответственностью, выполняя работы по шлифовке подпорной стены реконструируемого моста через реку Суру с использованием пневматической угловой шлифовальной машины, получил проникающее ранение глаза, квалифицирующееся как тяжкий вред здоровью. Травмирование работника стало возможным вследствие допущенных нарушений правил охраны труда.

В рамках возбужденного уголовного дела по факту травмирования работника строительной организации 1975 года рождения на производстве, следственным отделом по Железнодорожному району города Пензы СУ СК РФ по Пензенской области устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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