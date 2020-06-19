Подросток упал с моста на железнодорожные пути

19 Июнь 2020 2020-06-19T19:45:26+03:00

При падении на рельсы молодой человек получил черепно-мозговую травму

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Кузнецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области проводится проверка по факту получения телесных повреждений несовершеннолетним 2004 года рождения при падении с высоты.

Вечером 18 июня 15-летний подросток находился на пешеходном мосту над железнодорожными путями в городе Кузнецке. Облокотившись на перила, молодой человек упал на рельсы, получив черепно-мозговую травму. Помощь ему оказал случайный прохожий. Впоследствии несовершеннолетний объяснил случившееся внезапным ухудшением самочувствия.

В настоящее время пострадавший находится в Кузнецкой межрайонной детской больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий.

По результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU