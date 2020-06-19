2020-06-19T16:31:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мордовии подтвердились еще 56 случаев заболевания коронавирусом

Из них 23 - в Саранске
Анна ЧЕРНАЯ
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Также по нескольку случаев подтвердились в Ардатовском, Лямбирском, Атяшевском, Краснослободском, Ичалковском, Ромодановском, Ковылкинском и Ельниковском районах и по одному в Большеигнатовском, Кочкуровском, Зубово-Полянском, Старошайговском, Атюрьевском, Торбеевском и Чамзинском.

Среди новых больных 17 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 81 год. Трое моложе 30 лет, в том числе 10-летний ребенок.

Всего в республике выявлено 2 874 случая заболевания. Полностью выздоровели 1 812 человек. Скончались 23.

ИСТОЧНИК KP.RU

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