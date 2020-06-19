Пензенский зоопарк снова открыт для посещения

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:34:51+03:00

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С завтрашнего дня Пензенский зоопарк возвращается к работе в привычном режиме. Посмотреть животных можно будет ежедневно с 8.00 до 21.00, кассы работают с 8.00 до 20.00.

На данный момент в учреждении закрыты для гостей все павильоны – впрочем, большая часть животных уже переведены в летние открытые вольеры. Точки питания работают только на вынос. При посещении зоопарка необходимо соблюдать ряд условий и требований: надевать маску у кассы и при посещении туалета, а также соблюдать социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU