Пензенский зоопарк снова открыт для посещения
С завтрашнего дня Пензенский зоопарк возвращается к работе в привычном режиме. Посмотреть животных можно будет ежедневно с 8.00 до 21.00, кассы работают с 8.00 до 20.00.
На данный момент в учреждении закрыты для гостей все павильоны – впрочем, большая часть животных уже переведены в летние открытые вольеры. Точки питания работают только на вынос. При посещении зоопарка необходимо соблюдать ряд условий и требований: надевать маску у кассы и при посещении туалета, а также соблюдать социальную дистанцию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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