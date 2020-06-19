Этим летом в лагерях Пензенской области смогут отдохнуть более 15 тысяч детей

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:57:43+03:00

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Вчера в Пензе состоялось межведомственное совещание, одной из тем которого стала организация детского отдыха в регионе.

Министр образования Александр Воронков отметил, что в области в процессе подготовки к приему школьников находятся 268 организаций. В них смогут отдохнуть 15 446 детей.

- Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открытие лагерей в этом году возможно не ранее третьего этапа снятие ограничений, - подчеркнул Александр Воронков. – Разрешение на работу от ведомства получили 108 лагерей.

Завершить подготовку учреждений планируется до 1 июле, однако начать работу смогут далеко не все даже в случае перехода на третий этап: в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Неверкинском и Шемышейском районе к летней оздоровительной кампании приступят не ранее 15 июля, а в Тамалинском - не ранее августа.

Педагогический персонал лагерей подготовлен и обучен на базе нескольких учреждения образования региона.

ИСТОЧНИК KP.RU