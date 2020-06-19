2020-06-19T14:57:43+03:00
Общество

Этим летом в лагерях Пензенской области смогут отдохнуть более 15 тысяч детей

Начать работу учреждения смогут во время третьего этапа снятия ограничений
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера в Пензе состоялось межведомственное совещание, одной из тем которого стала организация детского отдыха в регионе.

Министр образования Александр Воронков отметил, что в области в процессе подготовки к приему школьников находятся 268 организаций. В них смогут отдохнуть 15 446 детей.

- Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открытие лагерей в этом году возможно не ранее третьего этапа снятие ограничений, - подчеркнул Александр Воронков. – Разрешение на работу от ведомства получили 108 лагерей.

Завершить подготовку учреждений планируется до 1 июле, однако начать работу смогут далеко не все даже в случае перехода на третий этап: в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Неверкинском и Шемышейском районе к летней оздоровительной кампании приступят не ранее 15 июля, а в Тамалинском - не ранее августа.

Педагогический персонал лагерей подготовлен и обучен на базе нескольких учреждения образования региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Этим летом в лагерях Пензенской области смогут отдохнуть более 15 тысяч детей
Клиенты ВТБ в мае увеличили число открытых вкладов на 40%
Иван Белозерцев: «Руководители в районах не работают»
В Пензе ищут подозреваемого в краже мобильного телефона и денег
В Пензенской области коронавирусом заразились еще шесть несовершеннолетних
Станок компании «СтанкоМашСтрой» отправится в Венгрию
В Мордовии после дождей затопило одно из сел в Ичалковском районе
Избивал отца ногами и деревянным табуретом
Маски – на головы
В Пензе завершен ремонт 13 объектов в рамках нацпроекта БКАД
В Пензенской области скончалась еще одна пациентка с коронавирусом
По факту падения крюка крана на рабочего в Пензенской области возбуждено уголовное дело
В Пензе стартовал чемпионат России по регби
Петр Тултаев: «Мы вынуждены считаться с эпидемиологической ситуацией»
ВТБ в Пензе выдал более 550 млн рублей в рамках ипотеки под 6,5%