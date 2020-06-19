2020-06-19T13:48:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Иван Белозерцев: «Руководители в районах не работают»

Сегодня в ходе совещания в режиме ВКС глава региона подверг критике борьбу в коронавирусом в некоторых уголках Пензенской области
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Александр Крымов отметил, что большая часть заболевших (36,4%) – это лица старше 60; около четырех процентов - несовершеннолетние. Всех больше заболевших в Пензе, Заречном, Шемышейском, Малосердобинском, Земетчинском и Башмаковском районах.

Основной причиной неэффективности борьбы с коронавирусом сейчас специалист назвал недисциплинированность населения. Особенно это заметно в районах, где в больницы попадают сразу целыми семьями.

- Я прошу глав районов обратить на это внимание, - отметил Иван Белозерцев. - Наводите порядок, занимайтесь с населением. Выявляйте очаги и семьи, которые могут войти в группы риска. Решайте, как взять на контроль и изолировать членов семей заболевших. У нас есть обсерватор, и он не заполнен. Руководители в районах не работают.

Губернатор также обратил внимание на нарушения требований режима повышенной готовности в общественных местах.

- Если мы хотим, чтобы люди как можно быстрее вернулись к нормальной жизни, - давайте действовать. В районах, где главы вникают в ситуацию, она улучшается, - сказал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Этим летом в лагерях Пензенской области смогут отдохнуть более 15 тысяч детей
Клиенты ВТБ в мае увеличили число открытых вкладов на 40%
Иван Белозерцев: «Руководители в районах не работают»
В Пензе ищут подозреваемого в краже мобильного телефона и денег
В Пензенской области коронавирусом заразились еще шесть несовершеннолетних
Станок компании «СтанкоМашСтрой» отправится в Венгрию
В Мордовии после дождей затопило одно из сел в Ичалковском районе
Избивал отца ногами и деревянным табуретом
Маски – на головы
В Пензе завершен ремонт 13 объектов в рамках нацпроекта БКАД
В Пензенской области скончалась еще одна пациентка с коронавирусом
По факту падения крюка крана на рабочего в Пензенской области возбуждено уголовное дело
В Пензе стартовал чемпионат России по регби
Петр Тултаев: «Мы вынуждены считаться с эпидемиологической ситуацией»
ВТБ в Пензе выдал более 550 млн рублей в рамках ипотеки под 6,5%