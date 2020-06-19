Иван Белозерцев: «Руководители в районах не работают»
Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Александр Крымов отметил, что большая часть заболевших (36,4%) – это лица старше 60; около четырех процентов - несовершеннолетние. Всех больше заболевших в Пензе, Заречном, Шемышейском, Малосердобинском, Земетчинском и Башмаковском районах.
Основной причиной неэффективности борьбы с коронавирусом сейчас специалист назвал недисциплинированность населения. Особенно это заметно в районах, где в больницы попадают сразу целыми семьями.
- Я прошу глав районов обратить на это внимание, - отметил Иван Белозерцев. - Наводите порядок, занимайтесь с населением. Выявляйте очаги и семьи, которые могут войти в группы риска. Решайте, как взять на контроль и изолировать членов семей заболевших. У нас есть обсерватор, и он не заполнен. Руководители в районах не работают.
Губернатор также обратил внимание на нарушения требований режима повышенной готовности в общественных местах.
- Если мы хотим, чтобы люди как можно быстрее вернулись к нормальной жизни, - давайте действовать. В районах, где главы вникают в ситуацию, она улучшается, - сказал глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU