Иван Белозерцев: «Руководители в районах не работают»

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:48:32+03:00

Сегодня в ходе совещания в режиме ВКС глава региона подверг критике борьбу в коронавирусом в некоторых уголках Пензенской области

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Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Александр Крымов отметил, что большая часть заболевших (36,4%) – это лица старше 60; около четырех процентов - несовершеннолетние. Всех больше заболевших в Пензе, Заречном, Шемышейском, Малосердобинском, Земетчинском и Башмаковском районах.

Основной причиной неэффективности борьбы с коронавирусом сейчас специалист назвал недисциплинированность населения. Особенно это заметно в районах, где в больницы попадают сразу целыми семьями.

- Я прошу глав районов обратить на это внимание, - отметил Иван Белозерцев. - Наводите порядок, занимайтесь с населением. Выявляйте очаги и семьи, которые могут войти в группы риска. Решайте, как взять на контроль и изолировать членов семей заболевших. У нас есть обсерватор, и он не заполнен. Руководители в районах не работают.

Губернатор также обратил внимание на нарушения требований режима повышенной готовности в общественных местах.

- Если мы хотим, чтобы люди как можно быстрее вернулись к нормальной жизни, - давайте действовать. В районах, где главы вникают в ситуацию, она улучшается, - сказал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU