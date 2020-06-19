В Пензе ищут подозреваемого в краже мобильного телефона и денег

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:28:59+03:00

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Отдел полиции №3 УМВД России по городу Пензе разыскивает 47-летнего Александра Ивановича Пищаева, прописанного в Никольске на улице Кирова. По предварительным данным, мужчина может быть причастен к краже мобильного телефона в баре на проспекте Строителей и 17 тысяч рублей из квартиры на улице Лядова в Пензе. Эти преступления были совершены в марте.

Приметы разыскиваемого: на вид 45-50 лет, рост 170 см, худощавое телосложение. Может проживать в Пензе в районе Шуиста и Арбекова, либо в Никольске.

Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемого, сообщите её по телефонам отдела полиции №3 УМВД России по городу Пензе: 8-(8412)-598-771, 598-732 или 02 (с мобильного телефона – 102).

ИСТОЧНИК KP.RU