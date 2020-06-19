В Пензенской области коронавирусом заразились еще шесть несовершеннолетних
Согласно информации, за сутки в Пензенской области подтвердились еще 75 случаев заболевания. Среди них - шесть несовершеннолетних в возрасте от пяти месяцев до 12 лет.
География новых случаев следующая:
Пенза - 15;
Земетчинский район - 19;
Каменский район - 7;
Мокшанский район - 6;
Иссинский район - 2;
Сердобский район - 2;
Нижнеломовский район - 3;
Малосердобинский район - 4;
Заречный - 2;
Белинский район - 4;
Колышлейский район - 3;
Пензенский, Лопатинский, Вадинский, Лунинский, Спасский и Тамалинский районы - по одному случаю.
Также коронавирус в регионе подтвердился у одного жителя Москвы и одного жителя Архангельской области.
ИСТОЧНИК KP.RU