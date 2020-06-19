В Пензенской области коронавирусом заразились еще шесть несовершеннолетних

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:55:22+03:00

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Согласно информации, за сутки в Пензенской области подтвердились еще 75 случаев заболевания. Среди них - шесть несовершеннолетних в возрасте от пяти месяцев до 12 лет.

География новых случаев следующая:

Пенза - 15;

Земетчинский район - 19;

Каменский район - 7;

Мокшанский район - 6;

Иссинский район - 2;

Сердобский район - 2;

Нижнеломовский район - 3;

Малосердобинский район - 4;

Заречный - 2;

Белинский район - 4;

Колышлейский район - 3;

Пензенский, Лопатинский, Вадинский, Лунинский, Спасский и Тамалинский районы - по одному случаю.

Также коронавирус в регионе подтвердился у одного жителя Москвы и одного жителя Архангельской области.

ИСТОЧНИК KP.RU