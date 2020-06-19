В Мордовии после дождей затопило одно из сел в Ичалковском районе
Вчера в диспетчерскую службу поступила информация о затоплении после дождя нескольких участков на улицах Чкалова, Тельмана, Комсомольской и Ленинской в селе Лада. От воды пострадали четыре дома и 120 дворов.
Сотрудниками МЧС было эвакуировано пять человек. Пострадавших нет.
На данный момент все подтопленные территории уже освободились от воды.
- Затопление произошло из-за резкого поднятия уровня воды в реке Куря, - отмечает заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения, начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций Илья Гусев.
ИСТОЧНИК KP.RU