2020-06-19T11:41:33+03:00
Происшествия

В Мордовии после дождей затопило одно из сел в Ичалковском районе

Пострадавших удалось избежать
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС по РМ
Изменить размер текста:

Вчера в диспетчерскую службу поступила информация о затоплении после дождя нескольких участков на улицах Чкалова, Тельмана, Комсомольской и Ленинской в селе Лада. От воды пострадали четыре дома и 120 дворов.

Сотрудниками МЧС было эвакуировано пять человек. Пострадавших нет.

На данный момент все подтопленные территории уже освободились от воды.

- Затопление произошло из-за резкого поднятия уровня воды в реке Куря, - отмечает заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения, начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций Илья Гусев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Этим летом в лагерях Пензенской области смогут отдохнуть более 15 тысяч детей
Клиенты ВТБ в мае увеличили число открытых вкладов на 40%
Иван Белозерцев: «Руководители в районах не работают»
В Пензе ищут подозреваемого в краже мобильного телефона и денег
В Пензенской области коронавирусом заразились еще шесть несовершеннолетних
Станок компании «СтанкоМашСтрой» отправится в Венгрию
В Мордовии после дождей затопило одно из сел в Ичалковском районе
Избивал отца ногами и деревянным табуретом
Маски – на головы
В Пензе завершен ремонт 13 объектов в рамках нацпроекта БКАД
В Пензенской области скончалась еще одна пациентка с коронавирусом
По факту падения крюка крана на рабочего в Пензенской области возбуждено уголовное дело
В Пензе стартовал чемпионат России по регби
Петр Тултаев: «Мы вынуждены считаться с эпидемиологической ситуацией»
ВТБ в Пензе выдал более 550 млн рублей в рамках ипотеки под 6,5%