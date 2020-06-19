Избивал отца ногами и деревянным табуретом

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:47:06+03:00

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25 февраля мужчина приобрел спиртное и пришел в гости к отцу, проживавшему в рабочем поселке Лунино. Употребив алкоголь, злоумышленник начал избивать отца - более 40 ударов руками и ногами, деревянным табуретом и черенком. После чего позвонил своему брату. Когда тот приехал через несколько минут, потерпевший уже не подавал признаков жизни. Прибывшие по вызову медицинские работники лишь констатировали его смерть.

Бессоновским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области расследование уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, завершено.

Согласно данным судебно-медицинской экспертизы смерть 89-летнего мужчины наступила от тупой травмы грудной клетки, приведшей к развитию острой дыхательной недостаточности.

В ходе допросов обвиняемый вину в совершении инкриминируемого деяния не признал. Несмотря на непризнание вины, следователем собран комплекс доказательств, подтверждающих причастность жителя Лунинского района к причинению смерти потерпевшему.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, злоумышленнику предъявлено обвинение. В ходе следствия он содержался под стражей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU