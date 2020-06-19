Маски – на головы

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:49:16+03:00

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В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции проведен очередной рейд в объектах потребительского рынка. Сотрудники администрации Пензы, Железнодорожного района, управлений по делам ГОЧС г. Пензы, Роспотребнадзора, УМВД по г. Пензе проверили объекты розничной торговли, расположенные на улицах Луначарского и Дзержинского.

В сетевых магазинах «Караван», «Магнит», «Пятерочка и «Магнит-Косметик» на входе и в торговом зале размещена информация о действующем на территории региона масочном режиме. Персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Представители Управления Роспотребнадзора по Пензенской области проинформировали ответственных лиц о рекомендациях по профилактике COVID – 19, утвержденных главным санитарным врачом Российской Федерации.

Также руководителей, обслуживающий персонал предупредили об ответственности за несоблюдение требований безопасности и мер профилактики. О необходимости осуществления контроля на территории объектов за санитарно-техническим состоянием подведомственных предприятий, соблюдением дезинфекционного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU